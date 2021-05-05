Зеленский вслед за Байденом потребовал привить как можно больше украинцев до Дня Независимости

Главное: Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства вакцинировать большинство украинцев против коронавирусной болезни COVID-19 ко Дню Независимости 24 августа. Незадолго до этого с аналогичной инициативой выступил американский лидер Джо Байден.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации от коронавируса в Украине. Как сообщает пресс-служба ОПУ, он поручил правительству сделать прививки большинству украинцев, которые в этом нуждаются, до 24 августа.

«До Дня Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме этого, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации», — заявил глава государства 5 мая в ходе селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, подчеркнув, что это «единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией».

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в настоящее время в стране работают 11 тыс. прививочных кабинетов, а система здравоохранения Украины в целом позволяет прививать до 500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины.

Отметим, что накануне, 4 мая, президент США Джозеф Байден поставил перед правительством задачу вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения до 4 июля, когда День Независимости отмечают в США. Как сообщается на официальном сайте Белого дома, столько людей к этой дате должны получить хотя бы одну прививку.

При этом 160 млн американцев уже будут полностью привиты.

В тему: По состоянию на 1 мая в Украине привились от коронавируса чуть более полумиллиона человек.

Более 60% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. При этом почти треть из них хотели бы сделать это конкретной вакциной.