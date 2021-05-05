Синоптики поведали о погодных аномалиях в Киеве

Главное: В апреле в Киеве было холоднее, чем обычно. Сразу на два градуса ниже нормы.

Детали: Минувший апрель в Киеве был аномально холодным. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Информируется, что среднемесячная температура в городе составила восемь градусов тепла – это сразу на два градуса ниже климатической нормы.

Выяснилось, что ниже всего температура воздуха в украинской столице была 8 апреля – под утро похолодало до 0,5 градусов мороза.

Самая же теплая погода зафиксирована 30 апреля – воздух прогрелся до плюс 22 градусов.

При этом осадков было чуть больше (на три миллиметра) нормы – 45 миллиметров.

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