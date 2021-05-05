Возле горы Поп-Иван нашли труп мужчины

Главное: Мужчина погиб в Карпатах. Труп нашли возле горы Поп-Иван.

Детали: Возле горы Поп-Иван (Карпаты) обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает местное ГСЧС.

Стало известно, что днем вторника, 3 мая, спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван «группой туристов было обнаружено тело мужчины».

Сейчас правоохранители уточняют личность погибшего.

Труп перевезли в село Богдан (Закарпатская область).

В ГСЧС уточняют, что для транспортировки тела привлекались двенадцать спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений из села Квасы и Рахова.

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