Возле горы Поп-Иван нашли труп мужчины

Главное: Мужчина погиб в Карпатах. Труп нашли возле горы Поп-Иван.
Детали: Возле горы Поп-Иван (Карпаты) обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает местное ГСЧС.
Стало известно, что днем вторника, 3 мая, спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван «группой туристов было обнаружено тело мужчины».
Сейчас правоохранители уточняют личность погибшего.
Труп перевезли в село Богдан (Закарпатская область).
В ГСЧС уточняют, что для транспортировки тела привлекались двенадцать спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений из села Квасы и Рахова.
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