К Земле несется гигантский астероид, но переживать не стоит

Главное: К Земле подлетит астероид 2021 AE4. Сближение запланировано в четверг.
Детали: Вечером четверга, 6 мая, к Земле подлетит астероид 2021 AE4. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космоса.
Он максимально приблизится примерно в 19 часов по Киеву.
Эксперты отмечают, что размеры небесного тела составляют 120-260 метров.
При этом уточняется, что переживать нечего: астероид пройдет от нашей планеты на расстоянии 6,92 миллиона километров.
Поэтому никакой угрозы столкновения нет.
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