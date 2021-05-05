К Земле несется гигантский астероид, но переживать не стоит

Главное: К Земле подлетит астероид 2021 AE4. Сближение запланировано в четверг.

Детали: Вечером четверга, 6 мая, к Земле подлетит астероид 2021 AE4. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космоса.

Он максимально приблизится примерно в 19 часов по Киеву.

Эксперты отмечают, что размеры небесного тела составляют 120-260 метров.

При этом уточняется, что переживать нечего: астероид пройдет от нашей планеты на расстоянии 6,92 миллиона километров.

Поэтому никакой угрозы столкновения нет.

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