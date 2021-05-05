Врач назвал скорость, с которой мутирует коронавирус

Главное: По словам врача-инфекциониста Владимира Курпиты, отличительной особенностью современного коронавируса является постоянное и быстрое мутирование.

Детали: Коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. Как заявил врач-инфекционист Владимир Курпита в комментарии «Сегодня», у него каждую неделю появляются две новые мутации.

«Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем — нам пока не известно», — заявил он, подчеркнув, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции — вакцинироваться.

По словам медика, существенные изменения в лечении таких болезней мы сможем увидеть уже через 5-7 лет, а пока учимся сосуществовать с новым вирусом.

В тему: По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Украина прошла пик третьей волны коронавируса, однако в будущем ей может грозить так называемая двойная мутация, которая сейчас зафиксирована в некоторых других странах.