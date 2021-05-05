На Волыни две общины УПЦ пострадавшие от рейдерства ПЦУ встретили Пасху в новых храмах

Диетолог поведала о привычках, которые мешают похудеть

В Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит памятник святителю Луке Крымскому

В Турции закрыли отель после шумной вечеринки с украинцами

В Бразилии подросток устроил кровавую резню в детском садике

На Житомирщине освятили новый престол в кафедральном соборе УПЦ

Стало известно, чем займется госсекретарь США в Киеве

Одна из самых богатых семейных пар в мире развелась после 27 лет пребывания в браке

Врач назвал скорость, с которой мутирует коронавирус

К Земле несется гигантский астероид, но переживать не стоит

Алкоголь в Украине может существенно подорожать

В Минздраве обещают к концу года обеспечить вакциной каждого украинца. Правда, непонятно какой

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает постепенно снижаться

К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет

За сутки в Украине провели менее тридцати тысяч тестов на COVID-19

С сегодняшнего дня в Украине полностью восстановилось железнодорожное сообщение

Стало известно, чем займется госсекретарь США в Киеве

01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину

29.04.21 19:22

Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca

02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе

01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев

02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса

01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

28.04.21 16:23

В Москве начал «гнуться» новый дом

01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений

04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания

28.04.21 20:45

Ученые узнали о кофе кое-что необычное