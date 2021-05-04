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Новости > Патриарх Кирилл и иерархи Поместных Церквей поздравили верующих УПЦ с праздником Пасхи

Патриарх Кирилл и иерархи Поместных Церквей поздравили верующих УПЦ с праздником Пасхи

Александра Кудрявцева
04.05.21 14:45
241
Патриарх Кирилл и иерархи Поместных Церквей поздравили верующих УПЦ с праздником Пасхи
Главное: Патриарх Кирилл и другие иерархи Поместных Православных Церквей поздравили верующих Украинской Православной Церкови с праздником Светлого Христова Воскресения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем видеобращении поздравил украинцев с Воскресением Христовым.
 
«В этот великий святой день сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть вашу радость о Спасителе не омрачают деяния тех, кто пытается нарушить освященный веками канонический порядок церковной жизни в Украине. Ибо сегодня миллионы православных верующих по всему миру молитвенно пребывают с православными в Украине, отстаивающими свою церковь от нападок. Все, что происходит с боголюбивым народом Украины находит отклик в моем сердце, ведь я, как и многие люди моего поколения, не понаслышке знаю о притеснениях верующих...», — сказал патриарх Кирилл.
 
Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия (Кипрская Православная Церковь) направил поздравление Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, Украинской Православной Церкви и украинскому народу накануне Пасхи.
 
«В эти Пасхальные дни мы с вами, мы молимся за вас, за ваше единство, и чтобы царил мир на украинской земле, чтобы прекратились все военные действия и военные действия против Церкви, От имени Тамасосской и Оринийской епархии Кипрской Православной Церкви я бы хотел поздравить украинский народ, Украинскую Церковь и лично митрополита Онуфрия -Предстоятеля Церкви — с праздником Святой Пасхи, Светлого Святого Воскресения! Христос Воскресе! В эти пасхальные дни мы чувствуем ту радость, которую Свет Христа принес на землю, и мы бы хотели ею поделиться со всеми православными людьми, особенно с нашими православными украинцами, которые испытывают большие искушения за последние годы, и большие соблазны терпит местная Церковь», — отметил в поздравлении владыка.
 
Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь) пожелал архиереям УПЦ и их духовным чадам, чтобы Воскресший Господь наградил их за все трудности и даровал всем спасение и подчеркнул, что «Болгарская Церковь и Украинская Церковь — это одно Тело Христово».
 
«Пусть Господь благословит прекрасную православную Украину, пусть даст вам мир духовного процветания, благосостояние, спасение христианам...Мы радуемся вашим успехам, мы радуемся тому, что во всех ваших трудностях у вас духовная жизнь, у вас вера, с которой можно брать пример. История показала, что Господь тем особенно народам, которые любит, во время испытаний посылает великих руководителей, великих наставников. И вот именно сейчас Украинская Православная Церковь имеет величайшего пастыря — Владыку Онуфрия, который является человеком святой жизни, молитвенником, подвижником. И мы видим, что он своей любовью, своим миром объединяет чад Православной Церкви, охраняет от волков и своими молитвами хранит от опасности и искушений», — отметил митрополит Гавриил.
 
Иерарх Сербской Православной Церкви епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий пожелал верующим УПЦ сил в победе над грехом и мира.
 
«Молитвенно желаю Украинской Православной Церкви и ее верному народу, чтобы в этот самый большой праздник празднование состоялось в великой радости, чтобы остановилось пролитие братской крови, чтобы воцарился мир и была братская любовь между всеми людьми доброй воли в братской славянской стране. Разделяя с вами, дорогие братья и сестры, радость Великого Пасхального Торжества, желаю, чтобы Господь подарил Божественную силу для победы над грехом, ложью и братским разделением, чтобы вы всегда были сопричастниками Его Воскресения! Христос воскрес!», — пожелал епископ Иоанникий.
 
Архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий Православной Церкви Чешских земель и Словакии в своем поздравлении подчеркнул, что ожидает снова встретиться и вместе послужить с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.
 
«Мы все в мире исповедуем Крестный путь Господа нашего Иисуса Христа, проходя это тяжелое время. Но уповая на слово Божие, произнесенное при явлении Честного Креста Господня при святом равноапостольном Константине Великом: „Сим победиши!“, — мы твердо веруем и знаем, что если мы успеем сраспнуть наши страдания Кресту Господню, то после каждого Креста происходит Воскресение. Только после страдания, когда человек сраспинается Христу, приходит Воскресение...Хотим поздравить Его Блаженство, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия — канонического Предстоятеля Украинской Православной Церкви — и его паству, Богом вверенную, с наступающим Светлейшим Торжеством Победы Господа Иисуса Христа над смертью, страхом, болезнью, грехом», — сказал владыка Георгий.
 
Архиепископ Люблинский и Холмский Авель Польской Православной Церкви в пасхальном приветствии к Предстоятелю УПЦ, епископату и верующим прежде всего поздравил переселенцев из родной Холмщины, которые многочисленно сегодня проживают на украинской земле и являются членами канонической Украинской Православной Церкви.
 
«В этот 2021-й год мы переживаем много личных проблем, проблем, которые провоцируют нашу Церковь. Но не забывайте, что это страдания наши. Мы надежду должны возлагать на Воскресшего из мертвых Христа Спасителя. Даст Господь, и Он восторжествует и в наших сердцах, и в лоне нашей Святой Церкви Христовой. Пусть радость Воскресшего Христа Спасителя пребывает в наших сердцах», — отметил архиепископ Авель.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Пасхи.
 
 
 
 
 
 

Тэги: Патриарх Кирилл, Пасха, УПЦ

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