В Донецкой епархии УПЦ священники поздравили с Пасхой жителей прифронтового села

04.05.21 11:53

Швейцарские СМИ: В Украине разгорелся скандал из-за обращений Медведчука в СБУ по вопросу секретных американских биолабораторий

04.05.21 11:45

В Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции раздали больше 12 тыс пасок

04.05.21 11:24

Немецкие СМИ: Зеленский не стремится исполнять Минские соглашения и вводит санкции против оппозиции

04.05.21 11:06

В шведском лесу совершенно случайно нашелся клад, принесенный в жертву более 2,5 тыс. лет назад

04.05.21 07:18

Ученые узнали о небывалой пользе авокадо

04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания

03.05.21 17:01

Православный фильм о жизни на Афоне «Где ты, Адам?» в мае покажут в кинотеатрах

03.05.21 16:36

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Пасхи

03.05.21 13:28

Астрофизики подсчитали количество антизвезд в нашей галактике

03.05.21 11:46

Китайские ученые создали новую супермолекулу