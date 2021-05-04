Немецкие СМИ: Зеленский не стремится исполнять Минские соглашения и вводит санкции против оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство отказывается выполнять Минские соглашения, а также придерживается жесткой позиции в отношении оппозиционных политиков, о чем свидетельствуют недавние санкции против народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает MIGnews.com.ua, об этом пишет Германский Фонд Аденауэра.

«Правительство президента Владимира Зеленского, изначально готовое к компромиссу, до сих пор не уступило в приоритетных для России пунктах Минских соглашений (региональные выборы, конституционная реформа и особый статус востока Украины). Он также придерживается более жесткой позиции в отношении политических союзников России в Украине, о чем свидетельствуют недавние санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Своим демонстративным маршем Москва сигнализирует о том, что она сможет возобновить замороженный конфликт в очень короткие сроки», — указано в публикации.

Как напоминает издание, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.