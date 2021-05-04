Американцы научились снижать давление с помощью голодания

Главное: Ученые узнали о необычной пользе прерывистого голодания. Оно способно снизить давление.

Детали: Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне (США) узнали о необычной пользе прерывистого голодания. Они опубликовали свой отчет.

Так, американцы провели опыты на грызунах, во время которых кормили их через день. Как оказалось, у крыс менялся состав бактерий в кишечнике и снижалось кровяное давление.

Исследователи информируют: «Состав микробиоты кишечника у крыс со спонтанной гипертензией, склонных к инсульту, отличается от микробиоты животных с нормальным кровяным давлением. Теперь мы знаем, дисбактериоз кишечника – это не следствие гипертонии, а ее причина».

В их работе сказано, что голодание влияет на микробиоту кишечника и здоровье сердца.

Американцы сообщают по результатам проведенных опытов: «Изменения микробиоты, вызванные голоданием, были достаточными, чтобы опосредовать снижение кровяного давления».

Отмечается, что сравнительный анализ метаболитов крови выявил в плазме голодающих животных повышенные содержания желчных кислот – потенциальных медиаторов регуляции артериального давления.

Было выяснено, что дисбактериоз кишечника способствует гипертонии, изменяя передачу сигналов желчной кислоты.

Резюмируется, что прерывистое голодание, меняющее состав кишечной микробиоты, может стать эффективным способом борьбы с гипертонией.

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