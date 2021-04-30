Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Под Киевом отпразднуют Пасху по древним традициям

Под Киевом отпразднуют Пасху по древним традициям

Агата Кловская
30.04.21 10:02
291
Под Киевом отпразднуют Пасху по древним традициям

С 1 по 4 мая в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет Пасха с освящением блюд и ярким отдыхом. В экологически чистом месте, на свежем воздухе, на территории свыше 20 га гостей ждут конные разъездки и соревнования, забавы, вкусные блюда с костра и знакомство с лошадьми редких древних пород.

На Пасху, 2 мая, можно будет освятить блюда в уникальном воссозданном деревянном храме Х века. К Васильевской церкви будет организован торжественный крестный ход, который завершится праздничным пасхальным молебном. Во дворе церкви священник освятит пасхальные корзинки всех гостей. Заказать горячие шашлыки, средневековые блюда и напитки можно будет на месте. Также можно взять и с собой корзинки из дома.

1, 2, 3 и 4 мая праздничная программа начнется с торжественного приветствия Великого Киевского князя Владимира с угощениями и сюрпризами. Княгиня Весна зачарует дорогих гостей зажигательными песнями, которые исполнит вживую. Затем всех гостей пригласят принять участие в торжественном крестном ходе к уникальной воссозданной Васильевской церкви Х века.

Продолжится праздничная программа конными выступлениями, элементами джигитовки, а также уникальным действом «Княжеская охота» от актеров конно-трюкового театра Древнего Киева с реконструкцией приемов ведения боя с использованием различных видов средневекового оружия.
Праздничным подарком для посетителей станет костюмированный турнир конных лучников. В эти дни в Княжество съедутся сильнейшие спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

Конкуренция между участниками будет ожесточенной, ведь победители турнира получат возможность участвовать в Открытом чемпионате Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы», который пройдет в Древнем Киеве 15-16 мая.

Гости будут не просто наблюдать за действом, происходящим на Большом ристалище. Все желающие смогут испытать свою силу и ловкость, приняв участие в мастер-классах.

С 1 по 4 мая гостей Древнего Киева ждет калейдоскоп ярких эмоций в настоящем, живом средневековом городе, которые затем продолжатся 8, 9 и 10 мая.

Посетителей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранными из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Опытные инструкторы-коневоды расскажут об истории происхождения пород и их особенностях. Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековую пыточную.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Здесь можно пострелять из лука и пометать топоры в средневековом тире, пролететь на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч», посетить Знахарку-волхвиню, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. В средневековых лавках можно выбрать на память оригинальные сувениры ручной работы, а на средневековых мастер-классах научиться новому.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Древний Киев открывается в 10:00, начало программы в 13:30.

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.
Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Стоимость входных билетов:
• полный билет для взрослого:
o 1, 3 и 4 мая — 230 грн.
o 2 мая — 250 грн.
• для пенсионеров и студентов — 150 грн.,
• для детей школьного возраста — 80 грн.,
• для дошкольников — бесплатно.

Подробная информация на сайте: parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Пасха

Комментарии

Статьи

30.04.21 09:03

Украинский арсенал: бронетранспортер БТР-60

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Конфликт интересов: Санкции против телеканалов смогут рассматривать только те судьи, которые имеют допуск к гостайне и зарплата которых зависит от СБУ
29.04.21 19:12

Конфликт интересов: Санкции против телеканалов смогут рассматривать только те судьи, которые имеют допуск к гостайне и зарплата которых зависит от СБУ

Автор: PNK.TV

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.04.21 10:35

В МВД хотят расширить полномочия полицейских
30.04.21 10:33

В мае украинцы получат тринадцать выходных дней
30.04.21 10:21

Ночью в Одессе горел санаторий
30.04.21 10:13

Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети
30.04.21 10:06

В Одессе школьница заморила себя голодом до смерти
30.04.21 09:59

Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину
30.04.21 09:45

Появилось видео давки в Израиле, жертвами которой стали десятки людей
30.04.21 09:29

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает понемногу снижаться
30.04.21 09:24

Сегодня в Украину прибудет очередная партия вакцины от коронавруса
30.04.21 09:09

Врач озвучил новые симптомы коронавируса
30.04.21 10:35

В МВД хотят расширить полномочия полицейских
30.04.21 09:59

Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину
30.04.21 09:29

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает понемногу снижаться
30.04.21 09:24

Сегодня в Украину прибудет очередная партия вакцины от коронавруса
30.04.21 09:09

Врач озвучил новые симптомы коронавируса
29.04.21 21:08

Европарламент озаботился защитой Украины от российской агрессии
29.04.21 19:00

Главные новости за 29 апреля 2021 года
29.04.21 16:34

Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским
29.04.21 15:42

В Ватикане сделали неожиданное заявление по поводу встречи Зеленского и Путина
29.04.21 14:25

Украина может стать первой в Европе по смертности от коронавируса
24.04.21 12:16

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт
24.04.21 15:50

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
24.04.21 16:10

В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
24.04.21 13:16

Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре
24.04.21 11:47

Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе
24.04.21 15:30

В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах
24.04.21 19:26

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним
24.04.21 21:20

Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 15:15

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
Фото и Видео
Ночью в Одессе горел санаторий
Ночью в Одессе горел санаторий
Ночью в Одессе горел санаторий
Ночью в Одессе горел санаторий
Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети
Пикантное видео с Байденом и его женой умилило соцсети
Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину
Госсекретарь США рассказал, когда прилетит в Украину
Появилось видео давки в Израиле, жертвами которой стали десятки людей
Появилось видео давки в Израиле, жертвами которой стали десятки людей
В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет
Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом
Появилось видео неудачного пуска ракеты российским фрегатом
В Киеве сгорел пассажирский автобус
В Киеве сгорел пассажирский автобус
В немецкой больнице убили четырех пациентов
В немецкой больнице убили четырех пациентов
На Черниговщине врачи спасают детей, которых мать накормила грибным супом
На Черниговщине врачи спасают детей, которых мать накормила грибным супом
В Киеве прямо на ходу загорелся микроавтобус
В Киеве прямо на ходу загорелся микроавтобус
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.