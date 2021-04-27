Популярный биолог рассказал, как обмануть старость

Главное: Биолог назвал привычки, которые замедляют старение. Среди них – здоровый сон.

Детали: Популярный британский биолог и специалист по долголетию Эндрю Стил поведал, как замедлить процесс старения организма. Эксперт рассказал о семи привычках, которые будут способствовать этому.

Так, ученый отмечает, что важна физическая активность, а также здоровый сон.

Кроме этого он призывает отказаться от пищевых добавок, включив, при этом, в свой рацион питания побольше овощей.

Также напоминается о важности контроля за давлением и пульсом.

Британец заявил о необходимости гигиены зубов и рекомендовал воздержаться от необычных диет.

При этом, как считает специалист, чрезмерные физические нагрузки лишь укорачивают жизнь.

В тему: Названы продукты, которые мешают выспаться.