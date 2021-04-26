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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как не прожить жизнь впустую

Митрополит Антоний рассказал, как не прожить жизнь впустую

Александра Кудрявцева
26.04.21 18:15
155
Митрополит Антоний рассказал, как не прожить жизнь впустую
Главное: В пожизненном поединке с самим собой главное не останавливаться.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Мы несемся стремглав по жизни, по ходу пытаясь уловить ее звучание, познать смысл, распробовать вкус. Роняя напрасные слова и пересекаясь с сотней случайных людей, спешим раствориться в толпе. Так, день за днем, проходит наша жизнь.
 
Безусловно, каждому из нас есть что вспомнить. Предаться воспоминаниям порой занятно и полезно. Вспоминая прожитую жизнь по отдельным частностям, можно оценить ее сквозь призму сегодняшнего дня и рискнуть задать себе главные вопросы: для чего я живу, что хорошего сделал?», — сказал митрополит Антоний.
 
По словам владыки, источником и подтверждением подлинной веры являются плоды веры, то есть то, что человек сотворил во имя Христово.
 
«И если, оглянувшись назад, нам нечего предъявить, не имеем добрых дел, то есть большая вероятность повторить участь бесплодной смоковницы. Самое страшное, что пока мы раскачиваемся и созреваем, может быть уже поздно. В инобытии, после смерти, мы уже не сможем изменить свою участь. По мнению одного современного христианского писателя, двери ада закрыты изнутри, и поэтому никакая помощь пребывающим там просто невозможна. Человек, по своему собственному желанию, убегая от Бога, пытаясь всю жизнь скрыться от Него, попадает в единственное место, где это можно сделать — ад», — отметил управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний считает, что не нужно отчаиваться, если пока еще ничего доброго не сделано, если нет душевного порыва делать добрые дела, но не следует и расслабляться.
 
«Любящее сердце если не достается по наследству, генетически, то зарабатывается пожизненным трудом. Добро нужно ковать в себе, воспитывать. Следует творить добро вначале даже через силу, без душевного расположения, а не ждать, когда оно появится, нужно самому завоевывать его сознательными шагами и выбором. Такой подвиг очень ценен в глазах Господа», — сказал он.
 
Владыка объяснил, что когда человек во имя Христово ломает свою природу, свою наследственность, идет против своего естества, он духовно вырастает больше, нежели тот, кому с детства присущ добрый и мирный нрав, за который не надо сражаться.
 
«В пожизненном поединке с самим собой главное не останавливаться. Все наши искренние стремления к добрым помыслам и добрым действиям будут поддержаны Христом, мы обязательно будем укреплены в этом. Всякая добродетель нескончаема по глубине, вопреки греху, в котором всегда можно дойти да дна, откуда выхода уже может и не быть. И всякий новый уровень добродетели является огромной и непостижимой тайной до тех пор, пока за ним не откроются другие дали, не появится загадочная и манящая новизна следующего горизонта», — подчеркнул управделами УПЦ.
 
«Пусть Господь укрепит каждого из нас в этом нескончаемом процессе познания мироздания и пошлет нам Свою спасительную благодатную помощь, чтобы мы в конце концов смогли принести Спасителю долгожданные плоды добра, любви, милосердия и покаяния», — пожелал митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о добродетели, которую нужно беречь с детства.
 
 
 

Тэги: жизнь, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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