Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия приняла решение об отводе своих войск от границ Украины

Россия приняла решение об отводе своих войск от границ Украины

Автор: «Фраза»
22.04.21 14:59
256
Россия приняла решение об отводе своих войск от границ Украины

Главное: Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Детали: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу дал поручение Генеральному штабу и командующим с пятницы, 23 апреля, начать возвращение войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации. Как сообщает ТАСС, он объяснил это завершением учений.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил чиновник.

При этом он приказал Вооруженным силам РФ быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений Североатлантического альянса Defender Europe — 2021. «Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», — заявил глава Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие внимательно отслеживают переброску войск НАТО в район предстоящих учений.

Отметим, что он не уточнил, какие именно угрозы могут последовать в связи с предстоящими учениями НАТО.

В тему: 21 апреля 2021 года российские оккупационные войска устроили масштабные военные учения в Крыму. Для участия в них на украинскую территорию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тэги: Украина, Россия, мир, граница, учения, агрессия, Сергей Шойгу

Комментарии

Статьи

22.04.21 09:26

Новости «95-го квартала»: потешная деолигархизация

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.04.21 09:23

Зачем Зеленскому нужна война?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Доллар заменит SDR? Единая мировая валюта уже на подходе
22.04.21 10:05

Доллар заменит SDR? Единая мировая валюта уже на подходе

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.04.21 15:36

В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
22.04.21 15:28

На Полтавщине кирпичная стена рухнула на подростка. Парень оказался в больнице в тяжелом состоянии
22.04.21 15:12

Минздрав обновил карантинные зоны: какие регионы куда попали
22.04.21 14:49

Правоохранители задержали на Харьковщине участников жестокой банды
22.04.21 14:40

Авторитетный австрийский сайт опубликовал материал о закрытии Зеленским трех оппозиционных телеканалов и введении санкций против Медведчука
22.04.21 14:31

Стало известно, сколько воздуха осталось на терпящей бедствие индонезийской подлодке
22.04.21 14:04

Пик суточной смертности от коронавируса в Украине пройден
22.04.21 14:03

В Черкасской области появится новый храм УПЦ
22.04.21 13:43

На Закарпатье при участии УПЦ издана книга о древних монастырях
22.04.21 13:30

Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина
22.04.21 15:36

В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
22.04.21 15:12

Минздрав обновил карантинные зоны: какие регионы куда попали
22.04.21 14:31

Стало известно, сколько воздуха осталось на терпящей бедствие индонезийской подлодке
22.04.21 14:04

Пик суточной смертности от коронавируса в Украине пройден
22.04.21 13:30

Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина
22.04.21 12:59

Спасатели пугают киевлян и жителей области скверной погодой
22.04.21 12:45

Россия не получит воду для Крыма даже в силовой способ, — Резников
22.04.21 12:33

Украинцев начали прививать вне очереди: стало известно, что для этого нунжо
22.04.21 10:20

Стало известно, кому грозит тромбоз после коронавируса
22.04.21 10:03

Украинцам поведали о новом плане вакцинации от коронавируса
17.04.21 13:31

Скандал вокруг биолабораторий США, инициированный Медведчуком, помог Китаю отбить обвинения Трампа в распространении коронавируса, - эксперт-международник
17.04.21 15:35

Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы
17.04.21 16:25

Митрополит Антоний призвал украинцев быть миротворцами
17.04.21 15:00

На Буковине построили новый храм УПЦ, вместо сгоревшего
17.04.21 11:55

Броницкая: За освобождение из-под стражи Юрия Дудкина надо благодарить Виктора Медведчука и его соратников из ОПЗЖ
17.04.21 21:22

Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни
20.04.21 21:47

В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину
18.04.21 10:03

Пожилой британец победил рак, переболев коронавирусом
15.04.21 16:24

Ответ будет неотвратимым: в России отреагировали на новые санкции со стороны США
15.04.21 19:45

Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности
Фото и Видео
В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику
Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина
Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина
Фонарный столб спас прохожего от неминуемой гибели на оживленной трассе в Киеве
Фонарный столб спас прохожего от неминуемой гибели на оживленной трассе в Киеве
«И мне уже так пох*й на вашу судьбу»: в Сети опубликовали предсмертную записку школьницы из Запорожья
«И мне уже так пох*й на вашу судьбу»: в Сети опубликовали предсмертную записку школьницы из Запорожья
На пожаре в Луцке заживо сгорели три человека
На пожаре в Луцке заживо сгорели три человека
Ситуация с водой в Крыму становится все печальнее
Ситуация с водой в Крыму становится все печальнее
Пьяный мужик угнал грузовик в Киеве и списал все на Путина
Пьяный мужик угнал грузовик в Киеве и списал все на Путина
В центре Киева избили известного журналиста
В центре Киева избили известного журналиста
В Черновцах умер мужчина, которого задержала полиция
В Черновцах умер мужчина, которого задержала полиция
Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Украине закончится еще не скоро
Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Украине закончится еще не скоро
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.