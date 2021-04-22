Россия приняла решение об отводе своих войск от границ Украины

Главное: Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Детали: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу дал поручение Генеральному штабу и командующим с пятницы, 23 апреля, начать возвращение войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации. Как сообщает ТАСС, он объяснил это завершением учений.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил чиновник.

При этом он приказал Вооруженным силам РФ быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений Североатлантического альянса Defender Europe — 2021. «Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», — заявил глава Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие внимательно отслеживают переброску войск НАТО в район предстоящих учений.

Отметим, что он не уточнил, какие именно угрозы могут последовать в связи с предстоящими учениями НАТО.

В тему: 21 апреля 2021 года российские оккупационные войска устроили масштабные военные учения в Крыму. Для участия в них на украинскую территорию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.