Минздрав обновил карантинные зоны: какие регионы куда попали

Главное: В Минздраве обновили карантинные зоны в Украине. Пока что только в трех областях действуют наименее строгие ограничения.

Детали: Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 22 апреля.

Несмотря на вчерашнее решение Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям по переводу Буковины на «желтый» уровень, она до сих пор в индикаторных показателях Минздрава «красная». Пока только три области с наименее строгими ограничениями: Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская. К слову, Прикарпатье и Закарпатье вышли из «красного» уровня, где находились полтора месяца.

Строгие ограничения действуют в 13 «красных» регионах: это Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Хотя показатели госпитализации больных с коронавируса уменьшаются, но они до сих пор превышены. Наибольшие цифры уже несколько недель фиксируют в Хмельницкой области: сегодня — 110,4. В также в Киеве — 68,1. Норма составляет 60 на 100 000 населения.

В «оранжевой» зоне — девять регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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