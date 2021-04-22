Пик суточной смертности от коронавируса в Украине пройден

Главное: На сегодняшний день показатель суточной смертности от коронавируса в Украине находится «на плато» в 400 умерших. Со следующей недели ожидается более явное падение этой цифры.



Детали: В Украине пройден пик суточной смертности от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения инфекции заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

«Как видим, только в последние дни началось падение суточного количества умерших в среднем за неделю. Однако оно еще не является стабильным и высоким. Смертность пока находится „на плато“ в 400 умерших в сутки в среднем за неделю, и этот тренд может говорить о том, что действительно наблюдается пиковое значение смертности», — заявил он.

По его словам, со следующей недели ожидается «более явное» падение суточного количества умерших от COVID-19.



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