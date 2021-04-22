Спасатели пугают киевлян и жителей области скверной погодой

Главное: В ближайшие часы и до конца дня в Киеве и области существенно испортится погода. Ожидаются грозы и град.

Детали: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила жителей Киевской области об ухудшении погодных условий. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Как отметили в ведомстве, помимо дождей в регионе до конца дня будут грозы, а местами возможен и град.

«По информации Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня грозы, местами град (1-й уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Отметим, что 21 апреля ГСЧС также предупреждала о грозах и граде в Киевской области.

В тему: Синоптики на днях предупреждали, что уже с 20 апреля в Украину придет очередное резкое похолодание.