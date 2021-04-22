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Новости > Доктор Комаровский рассказал об «уникальном свойстве» коронавируса

Доктор Комаровский рассказал об «уникальном свойстве» коронавируса

Александр Панько
22.04.21 10:48
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Доктор Комаровский рассказал об «уникальном свойстве» коронавируса

Главное: Известный врач Евгений Комаровский утверждает, что тот факт, что мутации COVID-19 возникают тогда, когда вирус попадает к человеку, у которого мало антител, является «уникальным свойством» коронавируса.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал «уникальное свойство» коронавируса. Как сообщает «Суспильне», на сессии Харьковского городского совета 21 апреля он объяснил, что оно заключается в том, что мутации COVID-19 возникают тогда, когда вирус попадает к человеку, у которого мало антител.

Комаровский сообщил, что люди, переболевшие в легкой форме или без симптомов, являются главной средой, где возникают мутации. «Наша мечта о коллективном иммунитете именно поэтому оказывается нереальной. Мы идем к тому, что будем получать раз в два года комплексную вакцину, которая будет содержать несколько вариантов коронавируса», — заявил врач.

В тему: Ранее Комаровский выразил убеждение, что людям, переболевшим COVID-19 также следует вакцинироваться, так как уровень антител после прививки гораздо выше.

Тэги: Харьков, Харьковский городской совет, здоровье, горсовет, Евгений Комаровский, антитела, новости Украины, коронавирус

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