Стало известно, кому грозит тромбоз после коронавируса

Главное: У пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни повышается риск тромбозов. При легком течении риск тромбозов низкий.

Детали: Западными научными исследованиями доказано, что риск тромбозов повышается у пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни, требующим госпитализации и кислородной поддержки. Об этом заявила врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой Екатерина Амосова.

По ее словам, при легком течении риск тромбозов низкий.

«Сейчас сложилась ужасная ситуация: врачи, которые лечат пациентов амбулаторно, широкой рекой назначают препараты для разжижения крови — от аспирина (легкий вариант) до антикоагулянтов в таблетках (жесткий вариант). Таким образом, пациент подвергается угрозе кровотечений, так как все препараты, предупреждающие тромбоз и разжижающие кровь, имеют обратную сторону медали в виде кровотечений», — объяснила Амосова.

По ее словам, тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме (одышки нет, сатурация не падает, нет сверхвысокой температуры с интоксикацией и судорогами), следует просто сидеть дома, пить много воды, сбивать температуру парацетамолом, если она больше чем 38 градусов.

«Потратиться нужно только на пульсоксиметр, чтобы постоянно контролировать сатурацию. При этом следует учитывать, что на пике температуры сатурация снижается, поэтому следует сбить температуру, укрыть пациента и ориентироваться на показатель сатурации в данный момент», — уточнила она.

Амосова подчеркнула, что у пациентов, у которых нарушено насыщение крови кислородом и требующих госпитализации, действительно возникает риск тромбозов, преимущественно венозных.

«Исследования говорят о том, что склонность к образованию тромбов при ковиде выше, чем при гипертоническом кризе и тому подобное. Именно поэтому пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке, назначают антикоагулянты, потому что доказана их эффективность по уменьшению и частоте тромбозов и риска попадания в реанимацию, и смерти», — сказала врач.

Амосова отметила, что такие пациенты выписываются на антикоагулянтах. И остается еще не исследованным вопрос, какой срок после выписки пациентам надо продолжать профилактическую терапию антикоагулянтами.

«Пока все решает врач, который учитывает факторы риска, в частности, тромбов глубоких вен и легочной артерии: если пациент пожилого возраста или имеет ожирение, малоподвижный (будет в основном лежать или сидеть с ногами вниз), имеет сердечно-сосудистые заболевания, для него риск повышен. Поэтому пока пациент не стабилизируется и не расходится, ему показана антикоагулянтная терапия», — добавила Амосова.

Она также обратила внимание на то, что наиболее распространенный при тяжелом COVID-19 — венозный тромбоэмболизм, когда тромбы возникают в глубоких венах, отрываются и с током крови попадают в легочную артерию.

«Это проявляется в виде боли в конечности, отеке одной из голеней, резком приступе одышки, сердцебиении, кровохарканьи. С этим обязательно следует обращаться к врачу. В очень редких случаях тромбозов после вакцинации векторными вакцинами локализация атипичная — в венах головного мозга. При этом возможна резкая головная боль, головокружение, нарушение координации движений и речи. Если тромб возникает в венах органов брюшной полости, это сопровождается непонятной болью в животе, вздутием живота», — подытожила врач.

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