Заслуженный юрист Украины, экс-омбудсмен Лутковская: игра в санкции рискует подорвать основы государственности

Санкции против граждан и юридических лиц, которые в последнее время вводит СНБО против своих же граждан, без какого-либо судебного контроля, на первый взгляд выглядят как нарушение презумпции невиновности. Как сообщает PNK.TV, с этим мнением соглашается адвокат, уполномоченная Верховной Рады по правам человека (2012-2018 гг), заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская.

«Я не могу не согласиться с тем, что речь действительно идет о нарушении презумпции невиновности», — сказала она в комментарии изданию «Закон и бизнес».

Также ексомбудсмен подчеркнула, что «не понятен сам механизм применения санкций к гражданам Украины. Ведь в отношении как граждан, так и юридических лиц в стране существует институт привлечения к ответственности через решение суда», — отметила эксомбудсмен.

К тому же В. Лутковская указала, что внесудебный механизм, который используется, вызывает «сразу недоумение, а потом разочарование — прежде всего в СНБО как институции».

Также она выразила сомнение относительно того, рискнет ли судебная ветвь власти выступить против такого внесудебного санационного списка, и соответственно признать невиновными этих лиц в случае, если для этого будут основания. «Поэтому теперь, как я понимаю, судебная ветвь власти уже будет вынуждена действовать в тех пределах, которые заданы решениями СНБО, а это, соответственно, уже поднимает вопрос независимости суда и права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», — сказала В. Лутковская.

Вдобавок, такую игру в санкции адвокат считает опасной, поскольку существует риск подрыва основ государственности. «На кону — доверие к судебной ветви власти. К тому же речь идет о персональных правах человека. Зато ни люди, против которых введены эти санкции, ни общество не понимают четких причин и мотивов. Вопросов больше чем ответов. Права человека нарушены. Другой вопрос, можно ли в этом случае надеяться на надлежащий судебный контроль... Впрочем, надежда умирает последней», — сказала она.

Также В. Лутковская отметила: «если пострадавшие лица дойдут до Европейского суда по правам человека, то государству придется думать не только как уплатить сумму справедливой сатисфакции, но и о том, как изменить законодательство и восстановить нарушенное право. Впрочем, стоит помнить, что спор в ЕСПЧ — это забег на длинную дистанцию, а потому некоторые негативные последствия исправить не удастся», — подытожила ексуповноважена по правам человека.