Сегодня в храмах будет совершена особая служба - «Мариино стояние»

Главное: Во всех православных храмах, 14 апреля вечером, состоится особая служба — «Стояние Марии Египетской» или «Мариино стояние».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , это богослужение совершается в храмах один раз в году, в среду вечером на пятой седмице Великого поста.

Мариино стояние — одно из самых продолжительных богослужений, на котором единственный раз в году целиком читают Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской, которая является образцом покаяния.

Великий покаянный канон состоит из 250 тропарей. Он побуждает человеческую душу к исправлению жизни и напоминает о том, что пост — время покаяния.

Чтение канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской на 5-й седмице совершается Церковью со времени VI Вселенского Собора. На этом богослужении многократно звучат святые слова покаяния: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И прошения «Преподобный отче Андрее, моли Бога о нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!».