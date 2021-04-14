Сегодня в храмах будет совершена особая служба - «Мариино стояние»

Стало известно, где в Украине чаще всего фиксировали британский штамм коронавируса
Украинцам рассказали, будет ли введен локдаун по всей стране
Стала известна страна, в которой могут встретиться Байден и Путин
В НАТО сделали заявление по Украине
В НАН рассказали, кто в Украине чаще других болеет коронавирусом
В Кремле назвали условие деэскалации ситуации на Донбассе
В Киеве продлили жесткий карантин
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине пройден, – ученые
Выпускников украинских школ освободили от обязательной итоговой аттестации
Украина решила тоже поиграть мускулами на границе с Россией