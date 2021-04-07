Харви Вайнштейн перестал быть рыцарем

Главное: Британская королева Елизавета II за последние 10 лет лишила рыцарских званий 70 человек. Среди них известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

Детали: В прошлом году королева Великобритании Елизавета II лишила рыцарских званий девять человек. Как сообщает The Times, среди них обвиненные в сексуальном насилии продюсер Харви Вайнштейн и бывший помощник премьер-министров Марк Роберт Адамс.

Остальные попавшие в немилость также замешаны в преступлениях сексуального характера либо мошенничестве.

По данным издания, за последние десять лет королева лишила званий 70 человек, что является рекордным показателем.

Всего за годы своего правления Елизавета II лишила званий 186 человек. Среди них работавшие на советскую разведку Ким Филби и Энтони Блант, бывшие министры Джон Профумо и Крис Хьюн, а также Роберт Мугабе и Николае Чаушеску.

В тему: 11 марта 2020 года американский суд признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006-м. Его приговорили к 23 годам лишения свободы.