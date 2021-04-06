Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На юге Украины решили провести сборы территориальной обороны

На юге Украины решили провести сборы территориальной обороны

Александр Панько
06.04.21 12:09
635
На юге Украины решили провести сборы территориальной обороны

Главное: На юге Украины проводятся сборы территориальной обороны. Таким способом хотят усилить защиту границы.

Детали: Пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщает у себя в «Фейсбуке», что в южных областях страны проводятся сборы территориальной обороны. Одна из целей мероприятия – усилить защиту государственной границы.

Информируется: «Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных задач».

Среди них называются задачи по охране и защите административной границы с аннексированным Крымом, а также прикрытие десантно-доступных участков побережья.

Кроме этого ставятся задачи «по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа».

Наконец, целью сборов называется «борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями».

В тему: В Украине названы сроки «отлова» призывников.

Тэги: Крым, общество, граница, армия, регионы, сборы, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

06.04.21 09:38

Исповедь политического инсайдера

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.04.21 09:06

«Александрия» – «Динамо»: концовка решает всё!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Никогда не было такой концентрации войск». О чем говорят в Донецке о возможной «большой войне»
05.04.21 15:22

«Никогда не было такой концентрации войск». О чем говорят в Донецке о возможной «большой войне»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.04.21 13:57

Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
06.04.21 13:36

WhatsApp запустит весьма полезную функцию
06.04.21 13:21

«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
06.04.21 12:59

В Днепре 28-летняя женщина родила здорового ребенка и умерла от ковида
06.04.21 12:24

Кличко объяснил, почему киевляне вынуждены стоять в многокилометровых пробках
06.04.21 12:09

На юге Украины решили провести сборы территориальной обороны
06.04.21 11:56

Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
06.04.21 11:45

В УПЦ отметили, что от дискриминационной политики власти страдают миллионы украинцев
06.04.21 11:31

Второй день локдауна в Киеве ознаменовался транспортных коллапсом
06.04.21 11:20

В УПЦ обратили внимание, что количество абортов в мире превысило число жертв COVID-19
06.04.21 10:23

Стало известно, сколько еще Украину будет лихорадить от коронавируса
06.04.21 08:52

Коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей
05.04.21 19:06

Кличко не исключил введение комендантского часа и сослался на Европу
05.04.21 18:59

Главные новости за 5 апреля 2021 года
05.04.21 14:59

В Кабмине нет единой точки зрения о том, что делать с «Харьковскими соглашениями»
05.04.21 13:26

Киевские таксисты резко подняли цены на фоне транспортного коллапса в городе
05.04.21 12:33

Полицейские с помощью мегафонов загоняют киевлян на карантин
05.04.21 10:38

Локдаун парализовал движение в Киеве
05.04.21 10:12

В Киеве начался локдаун. За нарушение предусмотрены штрафы и уголовная ответственность
05.04.21 08:57

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 254 человека
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
03.04.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
03.04.21 15:10

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
03.04.21 14:50

Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
03.04.21 14:25

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
04.04.21 12:15

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
06.04.21 00:01

В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное
Фото и Видео
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев
Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев
Появилось видео необычного ДТП в России
Появилось видео необычного ДТП в России
Опубликовано видео убийства в селе под Киевом
Опубликовано видео убийства в селе под Киевом
Бойня в Техасе: убита семья выходцев из Бангладеш
Бойня в Техасе: убита семья выходцев из Бангладеш
Инсайдер показал iPhone 13 Pro
Инсайдер показал iPhone 13 Pro
Появилось видео, как пьяный россиянин прикурил от Вечного огня
Появилось видео, как пьяный россиянин прикурил от Вечного огня
Обнаженные украинки стали участницами громкого скандала в ОАЭ
Обнаженные украинки стали участницами громкого скандала в ОАЭ
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.