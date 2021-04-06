На юге Украины решили провести сборы территориальной обороны

Главное: На юге Украины проводятся сборы территориальной обороны. Таким способом хотят усилить защиту границы.

Детали: Пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщает у себя в «Фейсбуке», что в южных областях страны проводятся сборы территориальной обороны. Одна из целей мероприятия – усилить защиту государственной границы.

Информируется: «Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных задач».

Среди них называются задачи по охране и защите административной границы с аннексированным Крымом, а также прикрытие десантно-доступных участков побережья.

Кроме этого ставятся задачи «по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа».

Наконец, целью сборов называется «борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями».

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