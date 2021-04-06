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Новости > Коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей

Коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей

Александр Панько
06.04.21 08:52
603
Коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей

Главное: В Украине за сутки выявили еще 13 276 случаев коронавируса. Умерли 430 человек.

Детали: Коронавирус в Украине снова начал наращивать обороты. Данные на вторник, 6 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 13 276 случаев заразы. Среди заболевших 508 детей и 338 медработников. Госпитализация понадобилась для 2 545 человек, а выздоровели 10 240 людей.

Проведено 91 978 тестов: методом ПЦР –  41 512, методом ИФА –  21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 –  29 187.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 436), Львовской (1 105) и Киевской (889) областях. В Киеве заразились 1 432 человека.

Жертвами заразы стали 430 людей. Всего COVID-19 убил в нашей стране уже 35 017 человек.

С начала пандемии заболели 1 769 164 человека, а выздоровели 1 362 379 людей.

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Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

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