Умерла африканская бабушка Обамы

Главное: В Кении скончалась сводная бабушка Барака Обамы. Ей было 99 лет.

Детали: В возрасте 99 лет скончалась Сара Обама – сводная бабушка бывшего президента США Барака Обамы. Женщина жила в Кении.

Отметим, что она была третьей супругой дедушки американского политика по линии папы.

Биографы Барака Обамы отмечают, что у него были очень теплые отношения с бабушкой.

Сара Обама проживала в деревне Когело – в последний раз внук проведывал ее летом 2018 года.

Известно, что в последнее время женщина болела и была госпитализирована в больницу города Кисуму, где и скончалась.

В тему: Мемуары Обамы стали хитом продаж в США и Канаде.