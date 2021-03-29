Стало известно, когда украинцы обретут коллективный иммунитет от коронавируса. И какую цену за это заплатят

Главное: Известный украинский кардиолог Екатерина Амосова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. А коллективный иммунитет ценой многих смертей будет создан ближе к лету.

Детали: Украина еще не достигла пика заболеваемости по коронавирусу. Об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова в эфире одного из телеканалов.

«Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки — это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина — на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем», — сказала она.

Также врач высказалась о коллективном иммунитете против COVID-19.

«Мой прогноз — что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей», — сказала она.

В тему: В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз.