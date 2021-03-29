Эксперты проанализировали шансы Шевы разгромить Казахстан

Главное: Украине в матче с Казахстаном пророчат победу. Эксперты не исключают, что будет разгром.

Детали: В среду, 30 марта, сборная Украины проведет отборочный матч чемпионата мира 2022 года против Казахстана. Поединок пройдет на НСК «Олимпийский» без зрителей.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill проанализировали шансы команды Андрея Шевченко на успех.

В победе нашей команды специалисты не сомневаются: на такой исход ставят 1,18 к 1. Ничья оценивается как 6,5 к 1, а на победу гостей ставят 17 к 1.

При этом не исключен разгром. Самым вероятным исходом матча считают нашу победу со счетом 2-0 (5 к 1), а на счет 3-0 ставки принимаются как 6 к 1.

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