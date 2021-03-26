Главные новости за 26 марта 2021 года

- За сутки коронавирус в Украине унес 326 жизней. Заразились 18 132 человека.

- В Министерстве здравоохранения решили изменить план вакцинации населения от коронавируса. Теперь вторую дозу мы будем ждать не 29 дней, а три месяца.

- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса уже распространился по всей Украине. В связи с этим нас ждет очень тяжелый период третьей волны Covid-19.

- В египетской провинции Сохаг столкнулись пассажирские поезда. В результате аварии минимум 32 человека погибли, более 60 человек получили ранения.

- На западе США сняли странное свечение. Не исключено, что это были «следы» SpaceX.

- Торнадо бушевал в американском штате Алабама. Погибли не менее пяти людей.