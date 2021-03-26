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Новости > Таинственное исчезновение христианской церкви — репортаж BBC

Таинственное исчезновение христианской церкви — репортаж BBC

Автор: «Фраза»
26.03.21 15:27
498
Таинственное исчезновение христианской церкви — репортаж BBC

BBC бьет тревогу։ Азербайджан уничтожил церковь Зоравор Сурб Аствацацин близ города Мехакаван. Как сообщает 1lurer.am, BBC представил пятиминутный репортаж «Таинственное исчезновение христианской церкви».

Журналист Джона Фишер рассказывает, как власти Азербайджана, оккупировавшие Гадрутский район Арцаха в результате недавних военных действий, уничтожили армянскую Церковь, которую до этого осквернили азербайджанские военнослужащие.

Сопровождавший группу журналистов азербайджанский полицейский на вопрос, где церковь, отвечает, что у них нет информации. Так, британский журналист сам определяет местонахождение церкви по телефону и отправляется туда вместе с оператором. Однако на холме церкви не оказывается. Остались лишь камни, свидетельствующие о том, что здесь когда-то была церковь. Фишер сравнивает местность, где они находятся, с местностью со старой фотографии. Очевидно, съемочная группа находятся в том же месте, с одной лишь разницей — церкви больше нет!

Уже в Баку во время встречи с советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым журналист показывает старую фотографию церкви, сделанную в 2017 году. В ответ Гаджиев говорит, что у него нет никакой информации.

Национальная комиссия Армении по ЮНЕСКО выступила с заявлением, осуждающим очередное культурное преступление, совершенное Азербайджаном։ «Мы осуждаем очередной случай культурного преступления, совершенного Азербайджаном. По сообщению BBC, армянская церковь исчезла после того, как перешла под контроль Азербайджана. Добавим, что та же церковь подверглась вандализму во время недавних военных действий в зоне карабахского конфликта. Армянские памятники, находящиеся под контролем Азербайджана, уничтожаются».

Комиссия также опубликовала видео осквернения церкви азербайджанскими солдатами, отметив, что Исчезнувшая армянская церковь — прежде всего жертва вандализма.

 

Аспекты.net напоминает, что по итогам второй войны за Карабах, к которому Азербайджан готовился более два десятка лет и потратил огромные ресурсы, так и не привел к вожделенному обретению Карабаха. Официальный Баку еще больше усугубил свое положение, допустив как сами выражаются на «суверенную территорию» Азербайджана, кроме армянских войск Карабаха, еще и миротворческие силы РФ, не считая турецких наблюдателей и боевиков с Ближнего Востока.

Из-за низких цен на нефть и больших потерь в ходе войны, Азербайджан оказался неготовым к реинтеграции территорий вокруг Нагорного Карабаха. Ввиду очевидной патовости ситуации властям Азербайджана ничего не остается, как имитировать победителя во избежание внутриполитических волнений, ведь невозможно объяснить для чего были потрачены миллиарды долларов и жизни тысяч азербайджанских солдат, если в Карабахе продолжает существовать второе армянское государство — Республика Арцах, со своей армией, а к ним еще и присоединились миротворцы России.

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