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Новости > Обыски в ОПЗЖ — это агония власти на фоне ее провальной политики по всем фронтам, — политолог

Обыски в ОПЗЖ — это агония власти на фоне ее провальной политики по всем фронтам, — политолог

Автор: «Фраза»
26.03.21 14:16
171
Обыски в ОПЗЖ — это агония власти на фоне ее провальной политики по всем фронтам, — политолог

Обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где по версии следствия якобы находится общественная организация «Украинский выбор» — это не что иное, как попытка власти отвлечь внимание от результатов своей провальной политики. Такое мнение высказала политолог Владимир Шамин в своем блоге на сайте «Корреспондент.net», сообщает «112 Украина».

Шамин обратил внимание на то, что обыски проводили под предлогом якобы работы «Украинского выбора» в аннексированном Крыму, в то время как организация не ведет на полуострове никакой деятельности с 2014 года.

«ОПЗЖ опубликовала письмо от 24 марта 2014 года, в котором сообщалось о прекращении деятельности местной организации „Украинского выбора“ в Крыму, согласно протоколу собрания № 5 от 22 марта 2014 года. Также там отмечается, что есть организация „Украинский выбор“ — За родной Крым», зарегистрированное еще в 2012 году, которая использует цвет и атрибутику схожую с «Украинским выбором», но не является его подразделением«, — отметил политолог.

По его словам, СБУ не могла не знать о данном обстоятельстве.

«И что, по-вашему СБУ этого не знало? Знало. И дураку понятно, что Крым — это просто „отмазка“, иначе, в таком случае, обыски провели бы в десятке других организаций, продолжающих работать в Крыму, а не „кошмарили“ по надуманному поводу общественную организацию, которая даже к бизнесу никакого отношения не имеет. Как насчет „республиканской“ парторганизации „Батькивщины“? Или ялтинской парторганизации „Свободы“? Или ячейки ОУН? Им можно?» — задается вопросом эксперт.

По мнению Шамина, таким образом власть продолжает давить на украинскую оппозицию и ее лидера Виктора Медведчука.

«Власть продолжает пытаться скрыть за медийными „пузырями“ свою провальную политику по всем фронтам — от мира на Донбассе и тарифов ЖКУ, до вакцинации... Если бы власть приняла предложенный Медведчуком план по „Спутнику V“, у нас уже давным-давно стартовало бы производство вакцины, а в начале апреля — массовая вакцинация, и страна начала бы „приходить в себя“ после всех этих карантинных ограничений. Вместо этого власть продолжает грязную кампанию по дискредитации оппозиции и делает это, не гнушаясь даже откровенной ложью, как в случае с обысками в „Украинском выборе“», — подытожил политолог.

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