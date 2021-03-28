Следующим премьером Великобритании может стать индус

Главное: Кто возглавит британское правительство после Бориса Джонсона? Главным фаворитом называют индуса.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили, когда и кто сменит Бориса Джонсона у руля правительства. Названы главные фавориты.

Специалисты считают, что претендентом номер один является сорокалетний Риши Сунак. В прошлом году он стал канцлером Казначейства. Был и остается известным инвестором. Член Консервативной партии. Политик родился в Гэмпшир, а по национальности является индусом. На то, что он возглавит Кабинет министров страны, ставят 3,5 к 1.

Еще одним потенциальным будущим премьером считают Кира Стармера (на его успех ставят 4 к 1). 58-летний юрист являлся теневым министром по выходу страны из Евросоюза, а в прошлом году стал лидером Лейбористской партии.

Шансы других политиков оцениваются не очень высоко.

При этом, принимая ставки на то, когда Борис Джонсон уйдет в отставку, специалисты считают, что произойдет это не ранее 2024 года.

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