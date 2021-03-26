Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть финнов в отборе к чемпионату мира

Главное: Сборная Украины готовится к матчу с Финляндией. В отборочном поединке к чемпионату мира 2022 года команда Андрея Шевченко выступает небольшим фаворитом.

Детали: Уже в воскресенье, 28 марта, на НСК «Олимпийский» в Киеве пройдет отборочный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре между Украиной и Финляндией. Встреча пройдет без зрителей.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже оценили шансы команд на успех.

Подопечные Андрея Шевченко видятся специалистам небольшими фаворитами: на их победу ставят 1,65 к 1.

Ставки на ничью принимаются как 3,4 к 1, а на успех гостей – 6 к 1.

При этом ожидается напряженная и малорезультативная борьба: самым вероятным исходом встречи называют нашу минимальную победу со счетом 1-0 (5 к 1).

В тему: Украина играет вничью с Францией.