Известный рок-музыкант нелепо погиб в Москве

Главное: Музыкант Александр Липницкий погиб в Москве. Он катался на лыжах по реке и провалился под лед.

Детали: В четверг, 25 марта, в Москве погиб известный музыкант, один из основателей рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Стали известны подробности трагедии.

Как сообщают правоохранители, 69-летний артист решил покататься на лыжах по Москве-реке на Николиной горе, где провалился под лед и утонул.

Напомним, что группа «Звуки Му» была основана в 1983-м году Петром Мамоновым. Александр Липницкий стоял у ее истоков – был бас-гитаристом коллектива до 1990-го года.

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