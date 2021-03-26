В Луцке из окна больницы для больных коронавирусом выпала старушка

Главное: В Луцке произошла трагедия. Из окна больницы, для пациентов с коронавирусом выпала 81-летняя женщина и скончалась на месте.

Детали: Накануне, 25 марта, утром, в Луцке из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась, сообщают «Волынские новости».

Как отмечается, 81-летняя женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.

По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай, или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.

В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В тему: В середине марта из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы № 4 по улице Соломенская, 17, выпрыгнула женщина. Она скончалась на месте.