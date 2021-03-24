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Новости > Переговоры ТКГ зашли в тупик из-за нежелания Киева вести переговоры с ОРДЛО как со стороной конфликта, - СМИ

Переговоры ТКГ зашли в тупик из-за нежелания Киева вести переговоры с ОРДЛО как со стороной конфликта, - СМИ

Автор: «Фраза»
24.03.21 16:34
215
Переговоры ТКГ зашли в тупик из-за нежелания Киева вести переговоры с ОРДЛО как со стороной конфликта, - СМИ

Нежелание украинской стороны иметь дело с «представителями» отдельных районов Донецкой и Луганской областей в виде стороны конфликта и привело к переговорному тупику в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в материале «Коммерсанта» со ссылкой на кластеры по реализации минских соглашений, которые с конца прошлого года обсуждаются в «нормандском формате», сообщает «112 Украина».

В статье говорится, что урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик и в то же время обросло многостраничными мирными инициативами Киева, Москвы, «ЛДНР» и посредников, помогающих им договориться.

«Нежелание Киева иметь дело с ОРДЛО в виде стороны конфликта и привело к переговорному тупику в ТКГ. Инициативу в итоге проявили Франция и Германия. Они предложили разделить соглашения на так называемые кластеры. Идея в том, пояснил участвующий в переговорах „нормандской четверки“ собеседник издания, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации „Комплекса мер...“ и, когда это произойдет, передать кластеры в ТКГ в виде рекомендаций для разработки там „дорожной карты“. Подразумевается, что она будет финальным мирным планом урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», — сообщает «Коммерсант».

Так, 12 ноября 2020 года советники президента Франции и канцлера Германии Эммануэль Бонн и Ян Хеккер представили коллегам по «нормандскому формату» — заместителю главы кремлевской администрации Дмитрию Козаку и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку — первый проект «Ключевых кластеров по реализации минских соглашений».

С этого момента начался новый этап переговорного марафона в «нормандской четверке».

13 ноября советники провели видеоконференцию и приняли решение, что «Ключевые кластеры...» будут основываться на минских соглашениях и будут являться рекомендациями для ТКГ. 20 ноября Берлин и Париж уточнили проект кластеров, а 25-го — собственную их версию представила Москва. 1 декабря украинские кластеры в «нормандскую четверку» отдал Андрей Ермак. 14 декабря он их обновил, а позже снова доработал.

Как отмечает издание, сейчас на столе переговоров участников «нормандского формата» три основных документа: украинский проект кластеров от 19 января, обновленный проект Франции и Германии, представленный 8 февраля, и российские поправки к франко-германскому проекту от 16 февраля.

«К работе над кластерами опосредованно — по запросу российской стороны — подключились и представители ОРДЛО. Их комментарии к украинскому документу советникам передал Дмитрий Козак», — говорится в статье.

После того как Москва 16 февраля внесла свои комментарии, в дипломатическом пинг-понге возникла пауза — из-за отсутствия реакции Киева на франко-германский проект и российские поправки к нему.

Как удалось выяснить изданию, на данный момент франко-германский проект самый краткий и общий: 11 кластеров занимают три страницы. В преамбуле подчеркивается: «во избежание разночтений» будущая «дорожная карта» — ее Украина и Донбасс должны совместно разработать в ТКГ — «не должна содержать декларативных и расплывчатых положений». «Действия и меры, противоречащие минским соглашениям, не будут включены. Сроки действий и реализации всех согласованных мер должны быть реалистичными».

В свою очередь представители ОРДЛО указывают: одобрение «дорожной карты» без согласования с ними выходит за пределы компетенции «нормандцев» и противоречит минским соглашениям, наделившим Донецк и Луганск правом согласовывать и реализовывать любые меры по урегулированию конфликта. Москва тоже настаивает на том, что согласование и утверждение карты в «нормандском формате» без участия ОРДЛО будет нарушением прав и полномочий Донбасса, предусмотренных «Минском» и резолюцией Совбеза ООН. Возможно, именно поэтому было предусмотрено, что «Кластеры», являются не собственно «дорожной картой», а рекомендациями для ТКГ по основным принципам ее формирования.

В издании отмечают, что эти и другие расхождения, которые уже выявились, вряд ли удастся преодолеть быстро, если вообще удастся.

На последней видеоконференции советников глав государств «нормандской четверки», которая состоялась 18 марта, Андрей Ермак обещал в тот же день направить свой ответ на российские комментарии от 16 февраля. Этого все еще не произошло.

Один из последних таких примеров — согласованные 22 июля 2020 года «Меры по усилению режима прекращения огня».

Документ среди прочего предусматривает, что украинская сторона и силовики двух непризнанных «республик» Донбасса издают приказы, согласно которым ответный огонь можно открывать исключительно по приказу руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО. Такую формулировку, по данным «Коммерсанта», Дмитрий Козак и Андрей Ермак согласовали по видеосвязи при участии представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

После этого «ДНР» и «ЛНР» издали и сделали публичными свои приказы, полностью изложив в них достигнутые договоренности. А Минобороны Украины издало заявление, в котором написано, что «в случае нарушения противником режима „тишины“ и создания угрозы жизни украинских военнослужащих, вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы».

«Перестрелки надо прекратить сегодня, а не упражняться в словесной эквилибристике. Перестрелки, то ли организованные, то ли хаотичные в силу приказа Минобороны Украины, продолжаются. Со всеми вытекающими для обеих сторон печальными последствиями. Как продемонстрировали последние переговоры в „нормандском формате“ 18 марта, представителей Германии и Франции это не сильно удручает. Над ними не каплет», — заявил Дмитрий Козак.

Также напомним, что в октябре прошлого года «дорожную карту» — «План действий по урегулированию конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины в соответствии с минскими соглашениями» — в ТКГ направили самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Украинская сторона ее рассматривать отказывается.

Как сообщает «Коммерсант», экс-президент Леонид Кравчук, представляющий Киев в ТКГ, даже предложил признать ее несуществующей.

А 2 ноября Киев предложил свой «План совместных шагов участников трехсторонней контактной группы по выполнению минских соглашений». Его раскритиковали уже представители Донбасса, заявив, что план на 78% противоречит минским соглашениям.

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