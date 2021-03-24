В Киеве могут остановить общественный транспорт

Главное: Сейчас общественный транспорт в Киеве работает лишь для тех, кто едет на работу, либо же по неотложным делам. Впрочем, скоро работу транспорта в столице могут остановить.

Детали: Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города.

«Толпы в транспорте — это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса», — отметил он.

Кличко еще раз подчеркнул, что решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые работают на критически важные предприятия столицы.

Столичный голова напомнил, что даже в самый сложный период первой волны вируса метро, например, не закрывали в тех же Милане или Нью-Йорке. Но в нем ездило очень мало пассажиров. Только те, кому действительно нужно добраться на работу.

Мэр Киева призвал сознательно относиться к ситуации и реалиям, в которых живем уже больше года и попросил понять все риски собственной легкомысленности.

«Если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице. Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Если не работало метро, а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам», — заявил городской голова.

Кличко также напомнил, что, по ограничениями «красной» зоны, учреждения, организации, предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу.

В тему: В Киеве начались проблемы с перевозкой пассажиров общественным транспортом. На остановках образовываются огромные очереди, а недовольные люди просто-напросто блокируют движение транспорта.

Также в Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта.