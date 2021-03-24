Путину разрешили быть вечным президентом РФ

Главное: Владимир Путин может быть вечным президентом РФ. Соответствующее решение приняла Дума страны.

Детали: Государственная Дума РФ приняла резонансное решение. В среду, 24 марта, был проголосован документ, с помощью которого 68-летний Владимир Путин может фактически баллотироваться в президенты страны бесконечное число раз.

Отмечается, что таким образом «законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией и, в частности, дает право действующему главе государства вновь претендовать на два срока».

В законе, среди прочего, сказано следующее: «Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков , допустимых указанным положением».

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