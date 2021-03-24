Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины, – Губриенко

Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины, – Губриенко

Автор: «Фраза»
24.03.21 12:08
625
Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины, – Губриенко

Закон, освобождающий производителей вакцин от коронавируса от ответственности, не только угрожает превратить Украину в склад для фармакологического шлака, но и противоречит идеологии международной инициативы COVAX. Так журналист Роман Губриенко в колонке для издания «Капитал» прокомментировал решение Верховной Рады, которая 19 марта приняла законопроект № 5247, освобождающий производителей вакцин от ответственности, сообщает «Голос».

«Этим решением действующая власть не просто открыла «импортный портал» для фармакологического шлака, но и в целом подтвердила свой политический курс «тотальной безответственности», — уверен журналист.

«Де-факто, власть постелила на границе государства коврик с надписью „Welcome!“ для всевозможного фармакологического шлака. Выплачивать компенсации за все случаи осложнений со здоровьем после прививок будет Кабмин. Но обратите внимание, что механизм этих компенсаций не прописан. То есть непонятно, будет ли он вообще. Фактически каждую некачественную дозу вакцины и прочие „фармакологические полуфабрикаты“ украинцы будут оплачивать не только собственным здоровьем, но и своими же налогами», — конкретизировал автор.

Губриенко процитировал экспертов Верховной Рады, указывающих, что создание таких рисков, которые заложены в законопроекте, вообще противоречит идеологии COVAX.

«Механизм COVAX, которым обосновывается необходимость принятия законопроекта, направленный, в частности, на то, чтобы 92 страны с низким и средним уровнем доходов принимали участие в работе механизма и получили дозы безопасных и эффективных вакцин», — привел цитату из заключения Главного научно-экспертного управления Верховной Рады журналист.

Губриенко отметил, что власть во главе с Зеленским проводит политику отказа от «суверенного иммунитета» Украины. В то же время, по его словам, альтернатива для Украины — это производить вакцину самостоятельно.

«Альтернативой «отказа от суверенного иммунитета» Украины, который провозгласили «слуги», являются личные договоренности главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина о передаче харьковскому заводу «Биолек» формулы и сырья для производства вакцины «Спутник V», — подчеркнул журналист.

«При реализации этих договоренностей, Украина могла бы уже в начале марта развернуть массовое производство препарата, объем первой партии составил бы 700 тыс. доз. Но главное — это управление производством, а значит — контроль качества. А на уровне всей Украины производство своей вакцины дает возможность контролировать темпы вакцинирования и понимать сроки выхода страны из «коронавирусного туннеля», — разъяснил автор.

Губриенко пояснил, что для защиты «суверенного иммунитета» Украины Медведчук воспользовался своими личными отношениями с Путиным.

«Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным для того, чтобы защитить „суверенный иммунитет“ Украины. А власть во главе с Зеленским довела политику безответственности до апогея, а затем создала условия для того, чтобы превратить страну в фармакологическую свалку Восточной Европы», — охарактеризовал ситуацию журналист.

Между тем, сообщил Губриенко, в ЕС все громче и все чаще звучат призывы оперативно зарегистрировать «Спутник V».

«Не далее, как 18 марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к скорейшей регистрации российской вакцины в ЕС. Все дело в том, что австрийский канцлер действует в логике национальных интересов и государственной безопасности — если есть возможности решения проблемы, значит, их нужно использовать без промедления. В этой же логике Украина может обзавестись собственными мощностями по производству вакцины. И при этом не требуется подрывать доверие граждан к самому механизму вакцинирования из-за „нищебродского“ препарата Covishield и превращать страну в рынок сбыта для некачественных медпрепаратов», — заключил журналист Роман Губриенко.

Тэги:

Комментарии

Статьи

23.03.21 09:17

Кто вы, мистер Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat
24.03.21 09:18

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.03.21 13:48

В УПЦ сегодня молятся о детях с аутизмом
24.03.21 13:44

Санкции СНБО — это инструмент произвола власти для расправы с политическими оппонентами, — заявление телеканала «112 Украина»
24.03.21 13:38

Путину разрешили быть вечным президентом РФ
24.03.21 13:13

На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
24.03.21 12:31

Москаль: Ермак козырял связями в Кремле, но без Медведчука конфликт на Донбассе зашел в тупик
24.03.21 12:08

Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины, – Губриенко
24.03.21 11:50

Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
24.03.21 11:50

Бортник: Зеленский видит в Медведчуке более сильного противника, чем Порошенко
24.03.21 11:11

На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный
24.03.21 10:59

К концу недели погода в Киеве снова ухудшится
24.03.21 11:11

На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный
24.03.21 10:31

В Украине обещают не вводить общенациональный локдаун
24.03.21 09:42

В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19
24.03.21 09:36

Иностранцам усложнили въезд в Украину
24.03.21 09:01

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 15:27

Жителей «красной» зоны заставляют носить маски даже на улицах и в парках
23.03.21 14:49

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с серьезной проблемой
23.03.21 13:35

Со следующей недели в Украину просто так не въедешь
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.