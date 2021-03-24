В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19

Главное: За сутки COVID-19 в Украине заболели 14 174 человека. Скончались 342 больных.

Детали: В Украине обновлен рекорд смертности от COVID-19. О ситуации на среду, 24 марта, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник информирует, что выявили еще 14 174 случая заразы. Заболели 750 детей и 434 медицинских работника. Госпитализировали 5 438 людей, а выздоровели 7 386 больных.

Проведено 126 948 тестов: методом ПЦР – 52 196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 203.

Наибольший прирост больных фиксируют в Киев (1300), а также Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Жертвами заразы стали еще 342 человека. С начала пандемии умерли 30 773 больных.

За все время заболели 1 579 906 человек, а выздоровели 1 276 272 пациента.

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