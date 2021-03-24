Иностранцам усложнили въезд в Украину

Главное: Для въезда в Украину иностранным гражданам придется подавать биометрические данные. В противном случае им может быть отказано в предоставлении визы.

Детали: Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №3630. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Напомним, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

А в сентябре 2020 года комитет ВР по правам человека рекомендовал Раде принять этот закон.

В тему: Начиная с понедельника, 29 марта, все прибывающие в Украину иностранцы должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.