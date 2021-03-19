Депутаты серьезно облегчили жизнь должникам

Главное: Верховная Рада приняла закон, ужесточающий требования к работе компаний, занимающихся взиманием долгов и защищающий права должников. В соответствии с ним в работе коллекторов вводится целый ряд серьезных ограничений.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний. Как сообщает LB.ua, на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, документ поддержали 274 народных избранников.

В соответствии с ним коллекторам запрещается:

— совершать действия, посягающие на права, свободы и собственность потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя, других лиц (далее — должник), а также которые ставят под угрозу его жизнь, здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, использовать угрозы, шантаж, осуществлять незаконные или неправомерные действия и/или оскорблять личное достоинство потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя и/или других лиц;

— вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят для потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя в случае невыполнения условий договора;

— по собственной инициативе взаимодействовать с должником в период с 20 часов до 8:00;

— взаимодействовать с должником общим числом более двух раз в сутки, кроме случаев его согласия на взаимодействие чаще. При этом взаимодействие с помощью средств связи считается состоявшимся, если в результате такого взаимодействия лицу передана информация о размере просроченной задолженности (размер кредита, проценты за пользование кредитом, комиссии и другие платежи, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита), размер неустойки и других платежей, взимаемых при неисполнении обязательства по договору или закону;

— скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется уведомление должнику, а также о почтовом адресе или адресе электронной почты, с которого направляется сообщение, или об отправителе почтового или электронного сообщения;

— использовать функцию (сервис) автоматического дозвона до потребителя в течение более 60 минут в сутки

— использовать на конвертах или сообщениях, направляемых должнику, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу, а также размещать на конвертах или сообщениях сведения, прямо или косвенно указывающие на наличие задолженности, использовать надписи «исполнительный документ», "решение о взыскании","уведомление о выселении" и т.д., а также использовать названия органов государственной власти и лиц, осуществляющих полномочия в сфере принудительного исполнения решений (государственные исполнители, частные исполнители и т.д.)

— любым образом сообщать третьим лицам о задолженности потребителя или осуществлять взаимодействие с третьими лицами таким образом, что последним станет или может стать известна информация о задолженности потребителя требовать от близких лиц должника принять на себя обязательства по просроченной задолженности, если иное не предусмотрено договором или законом;

— требовать погашения задолженности иным способом, чем это предусмотрено законом или договором;

— по собственной инициативе любым образом взаимодействовать с потребителем, если он письменно путем предоставления всех подтверждающих и надлежащим образом оформленных документов сообщил, что его интересы при урегулировании просроченной задолженности представляет его представитель.

Как сообщает «Экономическая правда», коллекторской деятельностью отныне можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор будет проверять компаний и их владельцев.

О привлечении коллекторской компании банки будут обязаны сообщать заемщикам, а вся информация о «третьих сторонах» должна быть на сайте и в местах оказания услуг.

О нарушении можно сообщить в банки и Национальный банк Украины. Два нарушения с требованиями этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

Если коллектор будет нарушать эти требования, то будет нести ответственность от штрафов в 50-100 тыс грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.

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