Военный КамАЗ не оставил ни одного шанса Audi на трассе в Хмельницкой области

Главное: В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного «КамАЗа» погибли два человека.

Детали: Вечером 18 марта на автодороге «Стрый — Кировоград — Знаменка» между селами Поляны и Копачовка Волочисского района на трассе столкнулись военный КамАЗ под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль Audi. Как сообщается на официальной странице полиции Хмельницкой области в Facebook, в результате столкновения произошло возгорание автомобилей.

По предварительным данным, два человека из легковушки умерли на месте происшествия. Водитель и пассажир грузовика не пострадали.

В тему: 5 февраля 2019 года на Житомирской трассе под Киевом в ДТП попал военный КрАЗ, который столкнулся с грузовиком Volvo.