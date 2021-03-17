Стала известна причина мощного взрыва в Боярке

Главное: Во время взрыва в Боярке погиб 34-летний мужчина, создавший самодельное устройство для подрыва своей бывшей девушки.

Детали: Правоохранители Киевской области установили личность мужчины, погибшего во время взрыва в Боярке. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, им оказался 34-летний уроженец оккупированного Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве.

Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора и мужчина захотел вернуть долг.

Когда женщина отказалась отдавать деньги, он решил отомстить. Для этого пострадавший оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство.

Позже, как установило следствие, он приехал на такси к месту назначения, но к месту жительства потенциальной жертвы не дошел — за несколько метров устройство взорвалось в его руках.

В тему: Утром 16 марта в Боярке Киевской области прогремел мощный взрыв. В результате образовалась воронка, были повреждены автомобили, окна и заборы у пяти домов. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.