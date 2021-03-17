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Новости > Несмотря на действия Зеленского, позиции партии Медведчука ОПЗЖ продолжают усиливаться, - канал «Дождь»

Несмотря на действия Зеленского, позиции партии Медведчука ОПЗЖ продолжают усиливаться, - канал «Дождь»

Автор: «Фраза»
17.03.21 19:59
490
Несмотря на действия Зеленского, позиции партии Медведчука ОПЗЖ продолжают усиливаться, - канал «Дождь»

Президент Украины Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в стране. Однако в это же время усиливаются позиции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и главы ее политсовета, народного депутата Виктора Медведчука. Как сообщает PNK.TV, об этом шла речь в передаче, которая звучала в эфире «Дождя».

В частности, эксперты признали, что Зеленский, понимая, что у него провал по всем фронтам — медийному, переговорам на Донбассе, — понял, что «терять нечего», и начал репрессии оппозиции и оппозиционных СМИ. Именно это, по словам политолога Владимира Фесенко, стало причиной блокировки «112 Украина», NewsOne и ZiK в начале февраля 2021 года.

«Зеленский, учитывая ситуацию в переговорах по Донбассу, учитывая вот эту агрессивную компанию ОПЗЖ против него, и третий фактор — обострение военных действий на Донбассе, он пришел к выводу — терять нечего. И, соответственно, это, думаю, стало очень важной причиной того, что в начале февраля он заблокировал три канала, а потом ввел санкции против самого Медвечука. Вот это было фактически тоже объявление политической войны», — добавил Фесенко.

Как напоминает издание, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Несмотря на репрессии против оппозиции, рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь» продолжают расти, и на сегодняшний день, по данным соцопросов, это политическая сила с самой большой поддержкой людей.

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