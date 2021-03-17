Байден сделал жесткое заявление о Путине

Главное: Президент США Джо Байден пообещал своему российскому коллеге Владимиру Путина, что он ответит за вмешательство в выборы, если оно имело место.

Детали: Президент США Джо Байден считает президента РФ Владимира Путина убийцей. В интервью ABC News он также заявил, что Путин ответит за вмешательство в выборы США.

«Он заплатит цену. Мы долго разговаривали — я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: „Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы“», — рассказал президент США.

На уточняющий вопрос журналиста «вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца?» Байден ответил: «Ммм, да».

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