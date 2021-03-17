Главные новости за 17 марта 2021 года

- COVID-19 в Украине установил рекорд по смертям. Ситуация остается очень сложной.
- Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между прививками иммунобиологическими препаратами CoviShield с 28 дней до 90 дней.
- В Верховной Раде случился пожар. Появилось видео инцидента.
- В Украине прогнозируется рост экономики. Об этом говорят в Офисе президента.
- 25 тюрем хотят продать в Украине. Стало известно, куда пойдут деньги.
- Погода в Украине должна улучшиться. Появился прогноз синоптиков на выходные.