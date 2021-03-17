«Слуги народа» нашли простой способ обмануть систему, которая должна защищать от кнопкодавства

Главное: Представитель «Слуги народа» Александр Качура рассказал о способе обойти специальное устройство, которое должно гарантировать персональное голосование в Верховной Раде.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Александр Качура показал способ, как обмануть сенсорную кнопку, которая используется при голосовании в Верховной Раде. Как сообщает УНИАН, по его словам, для этого подходит некая подушечка, «которая нагревается».

«И просто ставишь теплую подушку и она работает, эта сенсорная кнопка», — рассказал он в кулуарах Верховной Рады.

На уточнение, означает ли это, что депутаты таким образом могут «кнопкодавить», Качура сказал: «Я однозначно уверен в том, что, не знаю как „кнопкодавить“, но сенсорную кнопку можно обмануть».

В тему: 1 марта 2021 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о внедрении новых кнопок, которые исключают возможность неперсонального голосования. Кроме этого было сообщено, что в Верховной Раде появились дополнительные камеры видеонаблюдения.

Напомним: В феврале 2021 года Офис Генпрокурора впервые объявил подозрение в «кнопкодавстве» народному депутату Владиславу Поляку.