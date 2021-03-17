Американец устроил погромы в салонах азиатского массажа

Главное: В результате бойни в азиатских массажных салонах в американском штате Джорджия погибли восемь человек.

Детали: Восемь человек погибли в результате стрельбы в окрестностях города Атланта в штате Джорджия. Как сообщает Associated Press, вечером 16 марта в двух спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa, находящихся через дорогу друг от друга, были убиты четыре женщины.

Еще один инцидент произошел в массажном салоне в округе Чероки на севере Атланты. По данным CNN, здесь два человека погибли на месте и три были доставлены в больницу с пулевыми ранениями. Впоследствии двое из них скончались.

Все погибшие были азиатской национальности.

Полицейским уже удалось задержать подозреваемого в результате погони. Как утверждается, им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока. Опубликованные записи с камер наблюдения подтверждают, что во всех трех местах присутствовал именно он.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, однако, как сообщает Axios, полиция не исключает, что у преступления есть расовая подоплека.

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