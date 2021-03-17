По Косово прокатилась волна нападений на православные храмы

Главное: В Косово снова напали на православный храм. Это уже пятый налет за несколько дней.

Детали: В Косово участились случаи нападений с целью краж на сербские православные храмы. Зафиксирован уже пятый инцидент за последние десять дней.

Такие данные приводит канцелярия по автономному краю Косово и Метохия при правительстве Сербии.

Информируется, что последнее ограбление произошло в селе Горня-Гуштерица муниципалитета Грачаница.

Как стало известно, взлом церкви Святой Недели обнаружили местные жители. Бандиты украли тут деньги, сломали входные двери и причинили иной материальный ущерб.

В церкви говорят: «Все это указывает на постоянную угрозу сербскому религиозному наследию».

Так, лишь в прошлом году в Косово зафиксировали более восьмидесяти подобных нападений.

Местные же власти не спешат расследовать подобные инциденты.

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