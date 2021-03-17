В Украине установлен страшный рекорд смертности от COVID-19

Главное: COVID-19 в Украине установил рекорд по смертям. Ситуация остается очень сложной.

Детали: В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Минздрава Максим.

Он сообщил, что заразились еще 11 833 человек. Среди заболевших 609 детей и 388 медработников. Госпитализировали 4 887 людей, а выздоровели 5 467 человек.

Проведено 121 144 тестов: методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 121), Львовской (884) и Одесской (883) областях.

Зафиксирована рекордная смертность от коронавируса – скончались 289 человек. Всего жертвами заразы стали 28 986 людей.

С начала пандемии заболели 1 489 023 человека, а выздоровели 1 237 676 людей.

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